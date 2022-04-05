Берлин выступил против введения эмбарго на российский газ

5 апр. 10:55

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выступает против введения эмбарго на импорт газа из России, несмотря на натянутые отношения с Москвой.

"Если бы полное эмбарго остановило бы [спецоперацию России на Украине], то тогда бы мы это незамедлительно сделали" - приводит слова главы МИД Германии Lenta.ru.

Она отметила, что введение эмбарго может усилить экономический конфликт между Россией и ЕС. По ее словам, власти Германии обсудят с партнерами по ЕС возможности снижения зависимости от энергоресурсов из РФ, при этом исключила вариант быстрого введения запрета на импорт.