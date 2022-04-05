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Берлин выступил против введения эмбарго на российский газ

Берлин выступил против введения эмбарго на российский газ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия выступает против введения эмбарго на импорт газа из России, несмотря на натянутые отношения с Москвой.

"Если бы полное эмбарго остановило бы [спецоперацию России на Украине], то тогда бы мы это незамедлительно сделали" - приводит слова главы МИД Германии Lenta.ru.

Она отметила, что введение эмбарго может усилить экономический конфликт между Россией и ЕС. По ее словам, власти Германии обсудят с партнерами по ЕС возможности снижения зависимости от энергоресурсов из РФ, при этом исключила вариант быстрого введения запрета на импорт.

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