Жителю Восточно-Казахстанской области вынесен приговор за лжеминирование

5 апр. 10:53

В Усть-Каменогорске суд выбрал наказание для 21-летнего молодого человека, уличенного в ложном минировании. Такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В нем говорится, что второго января на оперативный канал 102 позвонил неизвестный и заявил, что в одном из торговых домов находится бомба.

"Получив сигнал, незамедлительно на место происшествия выехали специализированные службы. Как выяснилось после проверки, вызов оказался ложным", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Расследование велось по ст.273 УК РК. Мужчина был признан виновным и приговорен к трем годам ограничения свободы.