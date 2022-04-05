Два астраханских катера не поделили реку

5 апр. 10:45

Минувшей ночью на реке Кизань в Астраханской области столкнулись два маломерных судна, ведутся поиски двух человек, - сообщили сегодня в главке МЧС РФ по региону.

"Накануне в 23:15 (22:15 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении двух маломерных плавсредств в Камызякском районе области. В лодках были пять человек: троих спасли, они госпитализированы. Двоих человек еще ищут", - рассказал представитель управления, передает "Интерфакс".

Поисками пропавших занимаются сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам и оперативная группа Камызякского местного пожарно-спасательного гарнизона, - добавили в МЧС.