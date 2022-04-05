СМИ: США запретят России выплаты по долгу в долларах с американских счетов

5 апр. 10:38

Минфин США не станет выдавать разрешение России на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов российских госучреждений в американских банках. Как сообщил Reuters представитель министерства, запрет начал действовать с понедельника.

"Россия должна выбрать, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий. России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать", - заявил представитель американского Минфина.

По данным источника, ведомство не разрешил обработку банком-корреспондентом JPMorgan последних купонных выплат по суверенным облигациям (со сроком погашения в 2022 и 2042 годах). По словам собеседника Reuters, у Москвы есть 30 дней для проведения платежа.

Напомним, из-за новых западных санкций заморожено оказалось около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд).