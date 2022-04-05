5 апр. 10:34

Роспотребнадзор сообщил, что новый коронавирусный штамм "стелс-омикрон" доминирует в России последние две недели.

Ранее глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с Управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по регионам России.

"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта Omicron – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния BA.1. На нее приходится около 12%",- сказано в сообщении.

Отмечается, что главам Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ поручено совместно с органами власти регионов контролировать ситуацию и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.