Мининформ Крыма возглавил Владимир Трегуб

5 апр. 10:22

В Крыму новое назначение – министерство внутренней политики, информации и связи республики указом главы Крыма Сергея Аксенова возглавил Владимир Трегуб.

"Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте крымского правительства, передает "Интерфакс".

Напомним, пост главы Мининформа Крыма освободился в марте, когда Михаил Афанасьев был избрал сити-менеджером Симферополя. Владимир Трегуб ранее руководил администрацией Советского района республики.