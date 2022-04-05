Франция готова расширить антироссийские санкции на нефть и уголь

5 апр. 10:20

Франция готова распространить санкции против России на нефть и уголь, передает Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Брюно Ле Мера.

"Государство - председатель Совета Европейского союза готово расширить санкции на нефть, уголь", - цитирует его "Интерфакс".

Ле Мер отметил, что все 27 стран-членов Евросоюза показывают "полную решимость" по поводу усиления санкций.

Министр добавил, что в ЕС также будут рассматриваться секторальные антироссийские санкции.

По информации Bloomberg, глава Минфина Австрии Магнус Бруннер сообщил, что сегодня страны ЕС обсудят санкции против российского угля.