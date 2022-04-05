На Ставрополье закроется завод стройматериалов Kingspan

5 апр. 10:09

Ирландский производитель стройматериалов Kingspan заявил об уходе из России в связи со спецоперацией на Украине.

У компании два завода в России - в Невинномысске в Ставропольском крае и в Гатчинском районе Ленинградской области. В Kingspan в России трудятся около 180 сотрудников.

В заявлении Kingspan говорится, что компания "глубоко опечалена нарастающим гуманитарным кризисом" в результате событий на Украине, также сообщается о пожертвовании ЮНИСЕФ $750 тыс на создание центров помощи беженцам на границе с Украиной.

"Несмотря на то что наше решение об уходе (из России) было принято в начале марта, потребовалось несколько недель, чтобы убедиться, что все пройдет в должном порядке, при этом ключевым приоритетом является безопасность и благополучие наших сотрудников", - отметили в Kingspan.