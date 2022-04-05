Таганрогский авиазавод наказали за бракованный самолет

5 апр. 10:07

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева оштрафовали на 350 тыс рублей, - пишет телеграм-канал Don Mash.

Штраф "прилетел" за бракованный самолет, собранный комплексом. ТАНТК должен был за год поставить три самолета-амфибии Бе-200 для Минобороны. Сроки были сорваны, но один самолет все же сдали. Однако проверка показала, что собран самолет был плохо: "Тройной механизм управления закрылками не был герметичен, фланцевый угольник треснул, трубопровод тоже", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Теперь ТАНТК им. Бариева обязан выплатить 350 тыс рублей штрафа за халтурную работу.