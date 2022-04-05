В Турции считают, что ЕС не сможет отказаться от газа из России

5 апр. 9:56

Глава Центра изучения энергетических стратегий и политики Турции Огузхан Акйенер сообщил, что крупные страны ЕС не в силах отказаться от импорта российского газа, как это сделала Литва.

"Годовое потребление газа в Литве составляет порядка 2 млрд кубометров. Так что шаг по отказу от газа не породит какие-либо серьезные трудности. Но вот таким крупным странам, как Германия, на аналогичный шаг пойти невозможно", - приводит его слова ТАСС.

Акйенер отметил, что "другие страны-поставщики не смогут перевести расчеты за энергоресурсы в нацвалюты, как это делает Россия". По его словам, в вопросе перехода на оплату в рублях Москва "действует с сильных позиций, поскольку Европа зависит от ее газа". При этом он добавил, что в перспективе переход на национальную валюту в расчетах получится только у Саудовской Аравии в контексте оплаты ее нефти.