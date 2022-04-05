Пассажирская "ГАЗель" попала в ДТП на Ставрополье, есть раненые

5 апр. 9:54

ДТП с маршруткой произошло сегодня утром в Георгиевске, такое сообщение распространил отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Ставрополью.

"Во вторник около 7:30 на улице Октябрьской Георгиевска ВАЗ-2109, поворачивая на улицу Промышленную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с пассажирской "ГАЗелью", которая от удара перевернулась", - цитирует его "Интерфакс".

В маршрутке, направлявшейся из Георгиевска в Минеральные Воды, ехали ыло десять пассажиров. Трем взрослым и 14-летней девочке понадобилась помощь врачей, их жизням ничто не угрожает.

Кроме того, в больницу обратилась 59-летняя женщина-водитель "Жигулей".