"Газпром" продолжает качать газ через Украину на максимальном уровне

5 апр. 9:47

Во вторник транзит российского газа через территорию Украины сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне.

Согласно данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), российские заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" на 5 апреля составляют 108,34 млн кубометров (накануне - 108,4 млн куб м). Максимальное значение транзита по контракту - около 109,6 млн кубометров в сутки.

С конца февраля транзит через Украину идет на максимальном уровне, он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Начало апреля в Европе в этом году оказалось холодным, вблизи минимальных температурных значений за последние годы.