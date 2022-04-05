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"Газпром" продолжает качать газ через Украину на максимальном уровне

&quot;Газпром&quot; продолжает качать газ через Украину на максимальном уровне

Во вторник транзит российского газа через территорию Украины сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне.

Согласно данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), российские заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" на 5 апреля составляют 108,34 млн кубометров (накануне - 108,4 млн куб м). Максимальное значение транзита по контракту - около 109,6 млн кубометров в сутки.

С конца февраля транзит через Украину идет на максимальном уровне, он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Начало апреля в Европе в этом году оказалось холодным, вблизи минимальных температурных значений за последние годы.

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