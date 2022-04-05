В Казахстане повысят пенсии и пособия

5 апр. 9:40

Глава Минэкономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил о скором увеличении размера пособий и пенсий в республике.

"Мы взяли инфляцию 8-10%, соответственно, примерно на 9-10% будет индексация", - цитирует министра Sputnik Казахстан.

По словам Куантырова, повышение пособий и пенсий можно ожидать уже в июне-июле 2022 года.

Стоит отметить, что Кабмин Казахстана сегодня одобрил прогноз социально-экономического развития уточнение бюджета республики, который должен быть одобрен парламентом страны.

В Казахстане минимальная сумма пенсии в текущем году составляет 46 302 тенге. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге.