Грузия готова бороться с градом

5 апр. 9:35

Грузинская противоградовая система на сегодня приведена в полную готовность, такое сообщение опубликовано на сайте Государственного военного научно-технического центр "Дельта".

Для обновления и наращивания эффективности противоградовой системы было реализовано несколько важных проектов.

Так, сотрудники центра провели капитальный ремонт 84 противоградовых установок, к текущему сезону приобретено более 5 тыс ракет.

Кроме того, для быстрого получения и обработки данных проведена программная модернизация центра управления, немецкие германские специалисты частично обновили радар, пишет Sputnik Грузия.

Помимо прочего, до 15 сотрудников департамента управления прошли переподготовку по правилам обращения с боеприпасами.