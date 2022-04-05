СМИ: россияне незаконно вывозят накопленную наличность в Турцию и ОАЭ

5 апр. 9:25

С началом спецоперации России на Украине выросло число и объемы незаконного перемещения наличных средств, за границу, - пишут "Известия".

Так, только с 24 февраля по 31 марта выявлено 1078 таких фактов на общую сумму 158 млн рублей, - рассказали изданию в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Речь идет о нарушениях как при вывозе денег из РФ, так и при ввозе, хотя в 90% случаев средства вывозились российскими гражданами - это связано с их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления, - рассказал первый заместитель руководителя ФТС Олег Губайдулин.

Наиболее популярными направлениями для вывоза наличных денег стали Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии.