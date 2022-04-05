Россия и Турция возобновят полетные программы к майским праздникам

5 апр. 9:20

Полетные программы в Турцию могут возобновиться к майским праздникам, сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

"Накануне созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полетные программы", - написала Догузова в своем Telegram-канале.

Чартерные программы в Турцию были приостановлены в марте из-за опасности ареста за границей самолетов, находящихся в лизинге.

По данным портала OneTwoTrip, россияне уже ищут активно туры в Турцию. В топ-5 востребованных на майские турнаправлений у россиян вошли Турция (23%), Узбекистан (9%), Армения (8%), Азербайджан (5%), ОАЭ (4%).