Фестиваль "Наследие Дагестана - богатство мира" проведут летом для популяризации культур народов республики

5 апр. 9:22

Фестиваль "Наследие Дагестана - богатство мира" состоится летом на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, рассказала директор Кулинского межпоселенческого районного культурно-досугового центра Марина Ибрагимова.

"Конечно, богатая будет программа. У нас 14 населенных пунктов [в Кулинском районе], и у всех свои фольклорные коллективы - своя форма, свои обычаи, у каждого населенного пункта свое национальное блюдо", - цитирует ее ТАСС.

По словам Ибрагимовой, все районные коллективы покажут свои подворья, представят исполнят старинные песни и танцы, поведают о традиционных обрядах, продемонстрируют древнюю горскую одежду, предметы домашней утвари и блюда национальной кухни. При этом участниками фестиваля станут все поколения - и дети, и молодежь, и старейшины.

По информации сайта Фонда президентских грантов, проект получил финансирование на сумму 2,5 млн рублей, он должен быть реализован в срок с 1 апреля по 31 августа.