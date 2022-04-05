Пожар унес жизни двоих детей в Казахстане

5 апр. 9:18

Жертвами пожара в частном доме в Туркестанской области Казахстана стали двое детей 2007 и 2009 годов рождения, сообщает пресс-служба ДЧС по региону.

Трагедия произошла в населенном пункте Бабайкорган Саураноского района. В результате возгорания в двухэтажном жилом доме общей площадью 255 кв м произошло обрушение перекрытия первого этажа площадью 60 кв м.

"На месте происшествия найдены тела двух детей 2007 и 2009 годов рождения", - сказано в сообщении.

В настоящее время дознаватели определяют причину возникновения огня в частном доме.