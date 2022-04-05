СМИ: США провели испытания гиперзвуковой ракеты

5 апр. 9:09

В середине марта американские военные тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник.

Испытание ракеты проходило во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу, в ходе которого он посетил Польшу.

"США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряженности с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу", - сообщил телеканал, ссылаясь на осведомленный источник в сфере обороны, передает РИА Новости.

По данным телеканала, с бомбардировщика Б-52 была запущена ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin.