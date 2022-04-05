Азербайджан обновит карты акватории Каспийского моря

5 апр. 8:58

Гидрографическое управление Азербайджана обновит электронную карту Каспия для судов, плавающих под азербайджанским флагом – такое решение было принято в ходе заседания представителей ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и Бакинского международного морского торгового порта.

Участниками заседания были приняты решения по переизданию морских карт, а также обновлению Гидрографическим управлением электронной карты Каспия для судов, плавающих под азербайджанским флагом, изменению акватории портов Азербайджана, - передает Sputnik Азербайджан.

Стороны обсудили вопросы подъема со дна моря элементов металлических оснований, эстакад и других конструкций с истекшим сроком эксплуатации, затронув вопросы уточнения координат новых эстакад и их отображения на картах нового издания, организации новой якорной стоянки в акватории поселка Сангачал, ремонта и замены средств навигационного оборудования.