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Азербайджан обновит карты акватории Каспийского моря

Азербайджан обновит карты акватории Каспийского моря

Гидрографическое управление Азербайджана обновит электронную карту Каспия для судов, плавающих под азербайджанским флагом – такое решение было принято в ходе заседания представителей ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и Бакинского международного морского торгового порта.

Участниками заседания были приняты решения по переизданию морских карт, а также обновлению Гидрографическим управлением электронной карты Каспия для судов, плавающих под азербайджанским флагом, изменению акватории портов Азербайджана, - передает Sputnik Азербайджан.

Стороны обсудили вопросы подъема со дна моря элементов металлических оснований, эстакад и других конструкций с истекшим сроком эксплуатации, затронув вопросы уточнения координат новых эстакад и их отображения на картах нового издания, организации новой якорной стоянки в акватории поселка Сангачал, ремонта и замены средств навигационного оборудования.

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