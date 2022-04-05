Инфляция в Грузии пошла на убыль

5 апр. 8:45

Годовая инфляция в марте 2022 года к марту 2021 года в Грузии составила 11,8% при целевом показателе 3%, - сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

Больше всего выросли цены на транспорт (21,6%), гостиницы и рестораны (13,1%) и здравоохранение (4,2%). В марте цены на продовольствие за год выросли на 17,8%, - передает Sputnik Грузия.

В то же время, согласно информации Национального банка страны, усиление инфляционных рисков на фоне событий на Украине замедлило уже прогнозируемые темпы снижения инфляции в мире.

"С марта ожидается снижение инфляции, что в основном связано со снижением базового эффекта субсидирования коммунальных платежей. Однако, если бы не события на Украине, это сокращение произошло бы гораздо быстрее", – говорится в сообщении Нацбанка.

Значительно повысили цены на отдельные категории товаров на мировых рынках санкции, наложенные на Россию, и ограничения на поставки, что, как ожидается, окажет существенное влияние на инфляцию. Прогноз на данном этапе таков, что при прочих равных условиях инфляция с марта снизится, хотя и останется выше целевого показателя на год.