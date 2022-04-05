Российские банки начали снижать процентные ставки

5 апр. 8:29

Часть российских банков начали снижать процентные ставки по накопительным счетам, - следует из материалов кредитных организаций.

Так, банк ВТБ сообщил, что с 6 апреля ставка по накопительному счету будет снижена с 21% до 18% годовых. "Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты", - указывается в сообщении, передает РИА Новости.

С 1 апреля снизил ставку по накопительному счету с 22% до 20% годовых и "Почта банк". Как пояснил старший вице-президент банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, сейчас сформировался тренд на снижение процентных ставок по сберегательным продуктам. Этому процессу предшествовал существенный рост ставок.

Похожая позиция и в МКБ, однако в конце марта банк увеличил доходность накопительного счета до 19% годовых для клиентов, у которых нет накопительного счета в банке, и тех, у кого не было открытого счета в течение последних 90 дней.

Также с 1 апреля повысили ставку по накопительным счетам в Газпромбанке. Максимальная доходность для вкладчиков банка теперь составит 21% годовых.