Кубань вошла в лидеры России по миграционному приросту населения

5 апр. 8:14

С 2019 по 2021 годы в Краснодарский край переехали 112,24 тыс человек, это второй показатель в стране. Всего миграционный прирост населения отмечен в 45 регионах России.

Лидером по миграционному приросту стало Подмосковье (274,4 тыс человек), замыкает тройку Ленинградская область (107,84 тыс человек).

По данным РИА Новости, общий прирост населения в Краснодарском крае за три года составил 0,69%.

Среди регионов с самой высокой численностью населения Кубань также оказалась в первой тройке. Лидером оказалась Москва (12,64 млн человек), второе место - Московская область (7,77 млн человек), третье - Краснодарский край (5,69 млн человек). Всего в этих трех регионах проживает 17,9 % населения России.