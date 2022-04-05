Исследование: в России прошел "сахарный" ажиотаж

5 апр. 7:57

Ажиотаж спал - россияне во второй половине марта стали покупать значительно меньше сахара и предметов женской гигиены в онлайне, эти товары в достаточном количестве появились и на полках магазинов, - говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments.

Пик продаж сахара пришелся на Масленичную неделю - с 28 февраля по 6 марта, сахар в этот период покупали в 2,5 раза чаще, чем неделей ранее. Это обусловлено как сезонным спросом для приготовления блинов и других праздничных блюд) так и желанием населения запастись сахаром на фоне новостей о санкциях и грядущем подорожании продуктов.

"Значительное снижение онлайн-спроса на сахар отмечалось во второй половине марта (с 15 по 31 марта): по сравнению с первой половиной марта продажи снизились на 34%. Падение онлайн-спроса на сахар во второй половине марта... говорит о насыщении спроса", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Похожую картину демонстрируют онлайн-продажи товаров женской интимной гигиены. Ажиотажный спрос на эту группу товаров объясняется тем, что большинство из них, представленных на российском рынке, производится иностранными компаниями, в том числе и теми, которые заявляли о приостановке деятельности в России.