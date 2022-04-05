СМИ: Россия на Украине прорывает осаду, устроенную США

5 апр. 7:43

Специальная военная операция на Украине – это прорыв осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО, - пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии. Аналогична стратегия США в отношении Китая: она также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой, спускающейся в Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию, - цитирует издание РИА Новости.

Как отмечается в статье, в Казахстане в первые дни 2022 года была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования акций и забастовок рабочих и искажения их направленности, а в Пакистане недавно после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять антироссийскую позицию.

В этой связи издание призывает рассматривать специальную военную операцию России на Украине с учетом американской (натовской) стратегии окружения, поясняя: в противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины".