США укрепляют оборону НАТО на Востоке

5 апр. 7:28

На авиабазу в польском Ласке (Лодзинское воеводство) прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, - сообщило командование ВВС США в Европе.

Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина), также туда прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

"Отправка истребителей в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - указывается в сообщении, передает "Интерфакс".

Также подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты размещены в Литве.

Передислокация сил морской пехоты США сразу усилит сдерживающую и оборонительную позиции на восточном фланге НАТО, - полагают в Пентагоне.

Развертывание было проведено в полной координации с принимающими странами и военными властями, и хотя оно – временное, оно представляет собой разумные меры для повышения готовности и усиления коллективной обороны Восточной Европы в этот период неопределенности, - заявили американские военные.