В столичный регион приходит весеннее тепло

5 апр. 7:15

Сегодня в столичном регионе будет облачно, но заметно теплее, чем в предыдущие дни, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

А вот днем воздух в регионе уже прогреется до семи градусов тепла, а ветер будет дуть южный, его скорость составит от семи до 12 м/с.

Предстоящей ночью также прогнозируется облачная погода. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). Местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, его скорость составит 6-11 м/с, местами порывами до 17 м/с.

Сохранится плюсовая температура – она составит от одного градуса до трех градусов тепла. Атмосферное давление слегка пониженное – оно составит 731 мм рт ст.