В Казахстане появится новый праздник

5 апр. 6:58

Депутат мажилиса (парламента) Казахстана Екатерина Смышляева предложила учредить в стране новый профессиональный праздник - День ветеринарного работника.

"К профессии ветврача отношение государства и нас с вами выражается тем, что профессионального дня ветеринарного работника у нас нет. По части бухгалтеров, финансистов у нас по 2-3 праздника, а вот у ветврача нет. Нам что, жалко 15 букв в приказе?! Там нет никаких затрат, выходных дней", – заявила она, обращаясь к министру сельского хозяйства Казахстана Ерболу Карашукееву.

По мнению депутата, учреждение такого праздника станет просто выражением уважения "к тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность и безопасность животных страны".

Министр поддержал инициативу. "Поддерживаю, день ветеринара мы пытаемся инициировать, более того мы хотим пару новых ведомственных наград ввести и звание заслуженного ветеринара, чтобы могли нематериально поощрять наших работников. Мы поддерживаем", – заявил он.