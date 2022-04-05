Венгрия готова перейти к рублевой оплате российского газа

5 апр. 6:44

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с "Газпромом" вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, - заявил посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

"Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с "Газпром экспортом", эти вопросы (о переводе расчетов в рубли - ред.) обсуждаются", - рассказал он, отметив, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских руководителей на эту тему, передает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли, подписав соответствующий указ. Также российский лидер отметил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.