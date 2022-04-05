СМИ: новые антироссийские санкции ЕС затронут поставки авиатоплива и стали

5 апр. 6:28

Новые санкции Евросоюза против России из-за ситуации на Украине затронут ограничения на импорт и экспорт авиатоплива, стали, предметов роскоши и других товаров, а также лизинг самолетов, - утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По вопросу эмбарго на поставки энергоносителей позиции европейских стран по-прежнему расходятся. Переговоры по новому пакету санкций все еще ведутся, список ограничений может измениться, - заявили источники в ЕС, передает РИА Новости.

Ранее глава совета министров финансов стран еврозоны Паскаль Донахью заявил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) сегодня обсудит расширение санкций против России.