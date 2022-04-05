Коронавирус зафиксирован в шести регионах Казахстана

5 апр. 6:14

За минувшие сутки, 4 апреля, в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Лидером по числу заболевших остается Алматы - в городе выявлено 7 новых заболевших, в столице страны Нур-Султане – 3 новых инфицированных, в Северо-Казахстанской области – 2, в Кызылординской и Карагандинской областях – по одному заболевшему, также одним заболевшим отметился Шымкент, - передает Sputnik Казахстан.

Ни одного нового заболевшего не выявлено в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждены 1 305 214 случаев заражения COVID-19.