Великобритания хочет стать лидером в мире криптовалют

Вчера правительство Великобритании объявило о планах по выпуску собственного невзаимозаменяемого токена в рамках стремления стать мировым лидером в криптовалютном пространстве.

CNBC отмечает, что министр финансов Риши Сунак попросил Королевский монетный двор - государственную компанию, ответственную за чеканку монет для Великобритании - к лету создать и выпустить NFT. Министр финансовых услуг Великобритании Джон Глен на мероприятии, посвященном финансовым технологиям в Лондоне, обещал, что Лондон видит огромный потенциал в криптосфере. По словам Глена, эта инициатива стала частью более широких усилий правительства по "лидерству" в криптографии. Министр объявил о ряде шагов, которые предпримет Великобритания, чтобы обеспечить более строгий контроль за цифровыми активами со стороны регулирующих органов:

Включить определенные стейблкоины в платежную систему Великобритании, чтобы эмитенты стейблкоинов и поставщики услуг могли "работать и расти в Великобритании".

Проконсультироваться по "мировому ведущему режиму" для регулирования торговли другими криптовалютами, включая биткойн.

Попросить Юридическую комиссию рассмотреть правовой статус основанных на блокчейне сообществ, известных как децентрализованные автономные организации.

Изучить налоговый режим децентрализованного финансирования (DeFi) кредитов и "стейкинга", который дает пользователям криптовалют возможность получать проценты от своих сбережений.

Создать группу по взаимодействию с криптоактивами, председателем которой будут министры и принимающие члены из регулирующих органов Великобритании и криптобизнеса.

Исследовать применение технологии блокчейн при выпуске долговых инструментов.

"Мы не должны думать о регулировании как о статичной, жесткой вещи. Вместо этого мы должны думать с точки зрения нормативного "кода" - например, компьютерного кода, - который мы уточняем и переписываем, когда нам нужно", - сказал Глен.

Ранее CNBC сообщал о планах правительства представить нормативно-правовую базу для криптоактивов и стейблкоинов. Стейблкоины, криптовалюты, стоимость которых зависит от суверенных валют, таких как доллар США, являются быстрорастущим, но противоречивым явлением в мире криптовалют.

Tether, крупнейший в мире стейблкоин, имеет оборот более 80 миллиардов долларов. Но он вызвал критику из-за отсутствия прозрачности в отношении резервов, поддерживающих токен.

Глен сказал, что правительство также "расширяет" свой взгляд на другие аспекты криптографии, в том числе на так называемый Web3, движение, которое предлагает более децентрализованную версию Интернета, основанную на технологии блокчейна. "Пока никто точно не знает, как будет выглядеть Web3, - сказал Глен. Но есть все шансы, что блокчейн станет неотъемлемой частью его развития. Мы ищем новые экономические возможности".

Смешанные сигналы

Инсайдеры отрасли призывали к ясности в отношении позиции Великобритании в отношении криптовалюты, по мере того как политики во всем мире начинают более внимательно изучать рынок стоимостью 2 триллиона долларов. В марте президент США Джо Байден подписал указ, призывающий к общегосударственной координации, когда дело доходит до регулирования криптовалют. Этот шаг был воспринят как в целом позитивный для сектора.

Между тем, законодатели Европейского союза недавно проголосовали против мер, которые поставили бы под угрозу будущее майнинга криптовалют. Однако они также приняли новые правила, запрещающие анонимные переводы криптовалюты. Вернувшись в Великобританию, британские регуляторы задали резкий тон в отношении цифровых активов. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) избегает подавляющего большинства криптографических фирм, подающих заявки на регистрацию в надзорном органе, предупреждая, что оно обеспокоено тем, что слишком много "красных флажков финансовых преступлений" остаются незамеченными.

На прошлой неделе Управление продлило критический срок для крипто-компаний во временном реестре, в который входят Revolut и Copper, для получения полной авторизации. Несколько компаний, включая Blockchain.com, B2C2 и Wirex, были вынуждены свернуть свои криптовалютные операции в Великобритании и уйти в офшор после того, как не смогли попасть в окончательный реестр. Только 33 фирмы были одобрены FCA.