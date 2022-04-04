"Гостеприимная" жительница Ставрополья ответит за фиктивную постановку мигрантов на учет

4 апр. 23:59

Жительницу Михайловска уличили в фиктивной постановке на миграционный учет нескольких иностранцев, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Установлено, что 44-летняя женщина оформила фиктивную постановку на миграционный учет семи граждан других стран по месту пребывания, но на самом деле по указанному в документах адресу они не жили.

"За свое "гостеприимство" женщина получила от иностранцев денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).