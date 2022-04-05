Чавес стал президентом Коста-Рики

Экономист Родриго Чавес, бывший министр финансов правого толка, выиграл во втором туре президентских выборов в Коста-Рике на фоне растущей безработицы и резкого дефицита бюджета.

"Аль-Джазира" со ссылкой на данные Верховного избирательного суда отмечает, что Чавес, чей выход во второй тур гонки удивил многих, уверенно выиграл у центристского бывшего президента Хосе Марии Фигереса, набрав 53% голосов против 47%. Он произнес победную речь вскоре после того, как Фигерес (уже занимавший пост президента в 1994- 1998 годах) признал свое поражение.

"Для меня это не медаль и не трофей, а огромная ответственность, полная проблем и трудностей, которые мы все решим", - сказал Чавес, который вступит в должность 8 мая. "Коста-Рика, лучшее впереди!", - Чавес сказал сторонниками.

Тем не менее, более 42% из 3,5 миллионов избирателей страны, имеющих право голоса, не участвовали в воскресных выборах, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма по отношению к кандидатам, ни один из которых не приблизился к тому, чтобы набрать 40% голосов, необходимых для того, чтобы избежать второго тура голосования 6 февраля.

Фигерес, который (как и его отец, трехкратный президент Хосе Фигерес Феррер) представляет Партию национального освобождения, сказал сторонникам: "Коста-Рика проголосовала, и народ высказался. Как демократы, мы всегда будем уважать это решение".

В ходе предвыборной кампании оба кандидата заявляли о себе как о лидерах, способных изменить судьбу страны. В Коста-Рике, население которой составляет около пяти миллионов человек, в течение двух десятилетий наблюдается неуклонный рост безработицы и рост неравенства. Страна еще больше погрузилась в долги во время пандемии COVID-19, которая затормозила ее прибыльную индустрию экотуризма.

В ходе напряженной избирательной кампанию прошлые разногласия обоих кандидатов были выставлены на всеобщее обозрение. Чавес, некоторое время проработавший в администрации уходящего президента Карлоса Альварадо и представляющий партию Социал-демократический прогресс, находится под следствием по подозрению в управлении незаконной структурой параллельного финансирования избирательной кампании. Несколько женщин также обвинили его в домогательствах, когда он работал во Всемирном банке. В конце концов он был понижен в должности, а затем ушел из банка, но отверг обвинения. Из-за воинственного стиля и конфронтационного подхода к СМИ Чавеса стали сравнивать с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Что касается Фигереса, то он был допрошен по поводу 900 тысяч долларов, которые получил после своего президентства от телекоммуникационной компании Alcatel, когда она боролась за контракт с национальной электроэнергетической компанией. Ему никогда не предъявляли обвинений в совершении каких-либо преступлений, и он отрицал какие-либо правонарушения.

Чавес вступит в должность в следующем месяце. Его партия получит лишь 10 из 57 мест в национальном парламенте, в то время как партия Фигераса, занявшая первое место в первом туре голосования в феврале, получила 19 мест. Он заменит президента Карлоса Альварадо, чья популярность упала из-за спада в экономике. В феврале партия Альварадо не получила ни одного места в новом конгрессе. Представитель Верховного избирательного суда Густаво Рамон заявил, что воскресное голосование прошло "в мире и спокойствии".