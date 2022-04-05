Лела Цурцумия даст сольный концерт в Тбилиси

5 апр. 1:34

Популярная грузинская певица Лела Цурцумия даст сольный концерт в тбилисском клубе MONO HALL 7 мая, об этом сообщают организаторы.

Певица исполнит всеми любимые хиты вместе с бэндом NonStop Band. На сцене клуба также выступит ди-джей Zukey.

"Живое исполнение Лелы всегда отличалось артистизмом и уникальными вокальными данными, а ее песни до сих пор не теряют своей актуальности для слушателей всех поколений", - приводит релиз Sputnik Грузия.

Лела Цурцумия закончила Тбилисский театральный институт. Также она попробовала себя и в кинематографе. Наиболее успешной ее работой стала главная роль в фильме Зазы Урушадзе "Останься со мной".