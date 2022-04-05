В Грузии началась реформа кукольных театров

5 апр. 0:23

В Грузии началась большая реформа кукольных театров, информирует Министерство культуры, спорта и молодежи страны.

"На основании приказа Минкульта Грузии от 1 апреля Тбилисский профессиональный государственный кукольный театр им. Г. Микеладзе, Кутаисский профессиональный государственный кукольный театр им. Я. Гогебашвили и Ахалцихский профессиональный государственный кукольный театр были реорганизованы путем их объединения", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Цель реформы - повышение качества творческой деятельности и эффективности театров.

Отмечается, что одним из приоритетов развития сферы стало создание в Тбилиси на специально отведенной территории единой мастерской, где будут работать профессиональные кукольники.

Также в рамках реформы ведется работа с руководством Грузинского государственного университета театра и кино им. Ш. Руставели по восстановлению специальности кукольного искусства в университете.

Главой новой организации, названной "Объединение государственных профессиональных кукольных театров Грузии", станет режиссер Ника Сабашвили.