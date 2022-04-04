Останки еще нескольких азербайджанцев найдены в селе Фаррух Ходжалинского района

4 апр. 23:39

Во время раскопок, проведенных в селе Фаррух Ходжалинского района Азербайджана, вновь были найдены человеческие останки времен первой Карабахской войны.

Об этом сообщает Trend.

Напомним, ранее военнослужащие ВС Азербайджана при проведении раскопок на позициях на территории села Фаррух также нашли человеческие останки.

Считается, что они принадлежат азербайджанским военнослужащим, погибшим в боях за высоту Фаррух во время первой Карабахской войны, и азербайджанцам, пытавшимся покинуть этот район во время Трагедии в Ходжалы.