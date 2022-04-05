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В Ингушетии временно сократили рабочий день

В Ингушетии временно сократили рабочий день

Священный месяц Рамадан сократил на час рабочий день в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Руководитель региона Махмуд-Али Калиматов приказал директорам компаний осуществлять подачу электричества, газа, воды и обеспечивать бесперебойную работу Интернета. Сотрудникам продуктовых магазинов - работать до 23:00 и не поднимать цены на товары.

Кроме того, Минсельхозу Ингушетии поручено организовать комфортные условия водителям и пассажирам автотранспорта для разговения в мечетях у трассы "Кавказ".

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