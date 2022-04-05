Гарибашвили рассказал о новых сроках начала строительной программы

5 апр. 3:22

Грузинское правительство сократило сроки строительства и ремонта объектов общественной инфраструктуры, - заявил на состоявшемся 4 апреля заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его инициативе, правительство готово выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернуть компаниям деньги в течение 3-5 лет. "Наша задача заключается в том, чтобы проекты, которые должны были быть реализованы в течение нескольких лет, скажем 3-5 лет, начали реализовываться уже в этом году", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Премьер также отметил, что в рамках работ по ускорению экономического роста и улучшению общественной инфраструктуры Грузии строительной индустрии было предложено привлечь дополнительные финансовые ресурсы, чтобы получить гарантированный заказ на строительство и ремонт общественной инфраструктуры. По его словам, список объектов, которые необходимо построить или отремонтировать, составили практически все министерства. Банки уже дали согласие на финансирование этих проектов.

"У нас получился достаточно масштабный объем. В этом году нам придется предложить компаниям как минимум от 1,5 до 2 млрд", - сказал премьер.