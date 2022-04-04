Донские власти в два раза снизили арендную плату за земельные участки

4 апр. 23:29

Власти Ростовской области ввели 50% льготы для арендной платы за земельные участки до конца текущего 2022 года, - сообщает сайт правительства региона.

Льгота в размере 50% от арендной платы распространяется на арендаторов участков, находящихся в госсобственности региона, и участков, госсобственность на которые не разграничена, - передает "Интерфакс".

Льгота будет применяться в случаях, если договор аренды земельного участка заключен до 1 апреля 2022 года по результатам проведения торгов либо без них, или договор аренды земельного участка заключен после 1 апреля 2022 года без проведения торгов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований области рекомендовано принять аналогичные нормативные правовые акты в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.