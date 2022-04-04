Школьников в КЧР будут кормить по единому стандарту

4 апр. 23:14

В ближайшее время по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в школах республики разработают единый стандарт питания.

"Начали рабочую неделю с совещания с членами правительства КЧР по вопросам развития образования. Один их них касался организации питания в школах. Поручил изучить качество горячего питания в школах, а также выработать единый стандарт по питанию для всех школьников", - написал Темрезов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день в 174 государственных и муниципальных образовательных организациях КЧР бесплатным горячим питанием обеспечены 24 тыс 317 учащихся 1-4 классов, - сообщили в министерстве образования и науки республики.