Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)

Сегодня Россия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В честь этого события новыми красками заиграют дома-книжки на Новом Арбате в Москве. Подсветка появляется на зданиях домах номер 11, номер 15с1 и номер 19.

На одном "развороте" здания-книжки снизу-вверх плавно перемещается надпись: Россия - флаг - 30 лет дипотношений, на другом "развороте": Азербайджан - флаг - 30 лет дипотношений. Проекция осуществляется в темное время суток вместе с общей подсветкой зданий города.