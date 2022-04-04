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Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)

"Вестник Кавказа"
Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)

Сегодня Россия и Азербайджан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В честь этого события новыми красками заиграют дома-книжки на Новом Арбате в Москве. Подсветка появляется на зданиях домах номер 11, номер 15с1 и номер 19.

На одном "развороте" здания-книжки снизу-вверх плавно перемещается надпись: Россия - флаг - 30 лет дипотношений, на другом "развороте": Азербайджан - флаг - 30 лет дипотношений. Проекция осуществляется в темное время суток вместе с общей подсветкой зданий города.

 

Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)
Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)
Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)
Дома-книжки на Новом Арбате окрасились в цвета российского и азербайджанского флагов (ФОТО)
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