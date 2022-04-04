Вашингтон по-прежнему заинтересован в выработке договора на смену ДСНВ с Москвой

4 апр. 21:46

США остаются заинтересованными в выработке с Россией соглашения на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В настоящий момент мы не можем поддерживать диалог с Россией в связи с ситуацией, с которой мы сталкиваемся [на Украине]", - цитирует ее ТАСС.

Дипломат пояснила, что, не смотря на это, в Вашингтоне продолжается работа для того, чтобы, когда наступит время, взаимодействие могло быть возобновлено.

"Заинтересованность никуда не делась", - отметила Дженкинс, уточнив, что пока не время для подобных дискуссий.