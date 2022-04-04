Кубанские аграрии начали сев подсолнечника

4 апр. 22:44

В 21 муниципалитете Кубани стартовала посевная кампания по севу подсолнечника, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сев подсолнечника проходит в оптимальные агрономические сроки, что при благоприятных погодных условиях позволит получить хороший урожай. В целом под эту культуру в текущем году отведено 410 тыс га. Всем необходимым для проведения посевной кампании аграрии обеспечены, в процессе посевной они используют отечественные и импортные семена, - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, передает "АиФ-Юг".

Краснодарский край входит в число крупнейших российских регионов-производителей подсолнечного масла. Ежегодно в регионе производят 600 тыс т подсолнечного масла при потребности 100 тыс т, - добавил глава краевого Минсельхоза.