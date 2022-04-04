Власти Северной Осетии возобновляют плановую медпомощь

4 апр. 22:13

Власти Северной Осетии приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, остановленное в связи с распространением коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В связи с устойчивой тенденцией к снижению темпов распространения новой коронавирусной инфекции в Северной Осетии Сергей Меняйло поручил …наладить систему оказания плановой медицинской помощи населению. Отдельно речь идет о предоставлении высокотехнологичной помощи. Также он поставил задачу перед профильным ведомством в ближайшие дни завершить подготовку к началу работы подвижных медицинских комплексов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, оказание плановой медицинской помощи в амбулаторном звене было приостановлено в январе из-за ухудшения эпидобстановки.