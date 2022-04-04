РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Северной Осетии возобновляют плановую медпомощь

Власти Северной Осетии возобновляют плановую медпомощь

Власти Северной Осетии приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, остановленное в связи с распространением коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В связи с устойчивой тенденцией к снижению темпов распространения новой коронавирусной инфекции в Северной Осетии Сергей Меняйло поручил …наладить систему оказания плановой медицинской помощи населению. Отдельно речь идет о предоставлении высокотехнологичной помощи. Также он поставил задачу перед профильным ведомством в ближайшие дни завершить подготовку к началу работы подвижных медицинских комплексов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, оказание плановой медицинской помощи в амбулаторном звене было приостановлено в январе из-за ухудшения эпидобстановки.

1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version