Россия продолжает поставлять в Грузию пшеницу и муку

4 апр. 21:19

Грузия по-прежнему получает пшеницу и муку из России, сообщил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили.

Он подчеркнул, что никаких сложностей с поставками пшеницы нет.

"Пшеница и мука поступают в Грузию, поэтому здесь тоже можно быть очень спокойным. Они завозятся из основного рынка, откуда завозились, в нашем случае это была Россия, но к нему добавился Казахстан", - цитирует вице-премьера Sputnik Грузия.

Ранее в Минфине Грузии сообщили, что в стране накоплено достаточно пшеницы, так что угрозы для ее продовольственной безопасности нет.