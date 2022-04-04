Особый порядок госсзакупок в Крыму могут продлить на два года

4 апр. 21:29

В Госдуму РФ внесен правительством законопроект о продлении особого порядка закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе - документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается продление до 31 декабря 2024 года ранее установленного до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капстроительства (включая автомобильные дороги), работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений для государственных или муниципальных нужд муниципальных образований Крыма и Севастополя, - передает ТАСС.

Документом предусмотрен особый срок вступления в силу проектируемых изменений - со дня официального опубликования соответствующего федерального закона, что вызвано необходимостью срочного оказания проектируемых мер поддержки участникам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг в условиях текущей экономической ситуации. Законопроект призван нивелировать последствия ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении России, - говорится в пояснительной записке.