Страны ЛАГ готовы стать посредниками в российско-украинских переговорах

4 апр. 21:17

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) готовы быть посредниками на переговорах между РФ и Украиной, - заявил сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров контактной группы ЛАГ по Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве глава МИД Египта Самех Шукри.

"Мы нацелены на содействие прямым переговорам между Россией и Украиной. Подтвердили нашу готовность оказать посреднические усилия для продвижения по этому переговорному процессу между сторонами в интересах скорейшего окончания военного противостояния и запуска переговоров по выстраиванию мер доверия и конкретных параметров мирного решения, позволившему бы выйти на окончание этого кризиса", - указал он, передает ТАСС.

Страны ЛАГ призвали все стороны конфликта прекратить эскалацию и использование военных путей решения вопроса, а также призвали к дипломатическому урегулированию и скорейшему диалогу, - сказал Самех Шукри.

Лига арабских государств заинтересована, чтобы на Украине была обеспечена безопасность выходцев из арабских стран, попавших в зону конфликта, и их безопасное возвращение на родину, - добавил глава египетского внешнеполитического ведомства.