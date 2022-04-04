РФС поддержит клубы, из которых ушли иностранные тренеры

4 апр. 20:56

Футбольным клубам России, из которых в этом сезоне ушли иностранные тренеры, окажут поддержку. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

"Бюро исполкома РФС разрешило российским тренерам с категорией не ниже "А-УЕФА", которые начали работать в системе клуба до 23 февраля, замещать должность главного тренера до конца сезона, если контракт с иностранным тренером был расторгнут или приостановлен", - сказано в заявлении.

В частности, данная мера позволит доработать до конца сезона главному тренеру "Краснодара" Александру Сторожуку, заменившего на этом посту немца Даниэля Фарке.

Напомним, на фоне ситуации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.