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Анонимные звонки о "минировании" учреждений Пятигорска не подтвердились

Анонимные звонки о &quot;минировании&quot; учреждений Пятигорска не подтвердились

Специальные структуры ставропольского Пятигорска проверили все анонимные сообщения о минировании торговых центров и учреждений города, все они не подтвердились, - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Все объекты обследованы, сообщения не подтвердились. Спасибо службам за работу", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее поступила анонимная информация о минировании Пятигорского краеведческого музея, санатория, театра оперетты, гостиницы и трех торговых центров.

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