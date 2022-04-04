Анонимные звонки о "минировании" учреждений Пятигорска не подтвердились

4 апр. 20:29

Специальные структуры ставропольского Пятигорска проверили все анонимные сообщения о минировании торговых центров и учреждений города, все они не подтвердились, - сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Все объекты обследованы, сообщения не подтвердились. Спасибо службам за работу", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее поступила анонимная информация о минировании Пятигорского краеведческого музея, санатория, театра оперетты, гостиницы и трех торговых центров.